"عيدكم هيبقى في التُرب".. "ولاد رزق" يشعلون مشاجرة بالسلاح الأبيض بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك" بينما تشدو مكبرات الصوت بالتكبير والتهليل احتفالا بعيد الأضحى المبارك كانت عائلة "صالحين" على موعد مع حدث مؤسف سقط على إثره 4 مصابين على الأقل.

عشية أول أيام العيد -يوم الوقفة- فوجئ أفراد العائلة بمنزلهم الكائن بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر بالجيزة بضيوف غير مُرحب بهم يشهرون في وجههم أسلحة بيضاء مهددين إياهم بالقتل "عيدكم هيبقى في المقابر".

شاهد عيان -رفض نشر اسمه- روى لحظات الرعب التي عاشها أفراد عائلة الضحايا. يقول إن "محمد.م" وشقيقه "كريم.ن." وابنه "محمد" حضروا مع آخرين من قرية برطس مركز أوسيم واعتدوا على قاطني منزل عائلة صالحين بالأسلحة البيضاء؛ بسبب خلافات بينهم.

المشاجرة أسفرت عن إصابة "شريف صالحين" بطعنة في القلب، وابنيه (محمد بجرح عميق في البطن والرأس) و(أحمد جرح بطول الظهر) و"كريم رفعت" بنزيف حاد نتيجة قطع في أوتار القدم ويردق حاليًا بغرفة العناية المركز بين الحياة والموت.

ويضيف شاهد عيان أن المشكو في حقهم لم يكتفوا بالاعتداء على عائلة صالحين، وتسببوا في إصابة عددٍ من أهالي الشارع حاولوا التصدي لهم ونقلوا على إثرها إلى المستشفى وسط ارتفاع صراخ السيدات خشية سقوط حالات وفاة ويتحول العيد إلى سرادق عزاء.

في المقابل، مديرية أمن الجيزة ممثلة في وحدة مباحث منشأة القناطر ألقت القبض على 3 متهمين والأسلحة المستخدمة فيما تباشر النيابة العامة التحقيق.