شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 19/6/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 ص

موعد صلاة العصر 32: 4

موعد صلاة المغرب 7:59 م

موعد صلاة العشاء 9:32

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 1:01

موعد صلاة العصر 4:39

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:42 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:01

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 4:29 م

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:30 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05

وقت صلاة الظهر 12:44

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:42 م

وقت صلاة العشاء 9:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:08