شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 966 ألف طن بطاطس للتصدير.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تحتل مصر المرتبة الأولى على مستوى القارة الأفريقية في زراعة البطاطس والـ 12 عالمياً، وذلك بفضل زيادة المساحة المنزرعة والتي وصلت إلى ما يقرب من 560 ألف فدان خلال السنوات الماضية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول البطاطس المعدة للتصدير:

1- تم فحص 966 ألف طن بطاطس مائدة معدة للتصدير لكافة دول العالم.

2- البطاطس التي تم فحصها للتصدير منها 546 ألف طن موجهة للاتحاد الأوروبى.

3- 109 ألف طن بطاطس تم فحصها للتصدير إلى روسيا.

4- أهم المعايير الحجرية التي يتوجب مراعاتها سواء في الشحنات التصديرية الموجهة للأسواق الخارجية، أو ملف استيراد تقاوي البطاطس خلو البطاطس من العفن البني والحلقي و عدم تجاوز النسب المقررة لبعض الأمراض .



5- التقاوي التي يتم استيرادها تحفظ داخل الثلاجات، فيما يعرف بتقاوى الكسر المحلي، تمهيدًا لزراعتها في العروة الشتوية، وهي العروة التي يوجه غالبية إنتاجها للتصدير.



6- خام البطاطس الناجم عن حصاد العروة الشتوية، يتم فحصه للتأكد من عدم إصابتها بالعفن البني، كأحد أهم الاشتراطات الواجب استيفائها قبل السماح بتوجيه هذه الشحنات لمنافذ التصدير.



7- لا يوجود أي فوارق بين شحنات البطاطس الموجه للتصدير والخام المطروح للتداول بالأسواق المحلية سوى أماكن الزراعة والمساحة المنزرعة، والتي لا تقل عن 50 فدانًا حال تخصيص إنتاجها للتصدير.

