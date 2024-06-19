شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 نصائح هامة يجب اتباعها فى عزومات عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح غذائية هامة للمواطنين يجب اتباعها خلال عيد الأضحى المبارك وذلك عند العزومات.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، فى نصائحها حول العادات الغذائية، إلى الآتى:

1- احرص على تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلًا.

2- شرب 8 أكواب ماء موزعة على مدار اليوم للمساعدة على الهضم.

3- عدم الإفراط فى تناول الشاى والقهوة والمنبهات.

4- ممارسة الرياضة قدر الإمكان لمدة 30 دقيقة يوميًا.

5- عند العزومات العائلية يجب إعداد طبق شخصى مناسب لك ولا تسرف فى كميات الطعام التى تأكلها.

6- التقليل من تناول الأغذية التى تحتوى على الدهون وخاصة الدهون المشبعة وكذلك تجنب المقليات.