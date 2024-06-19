شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 نصائح هامة يجب اتباعها فى عزومات عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 19 يونيو 2024 02:00 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح غذائية هامة للمواطنين يجب اتباعها خلال عيد الأضحى المبارك وذلك عند العزومات.
وأشارت وزارة الصحة والسكان، فى نصائحها حول العادات الغذائية، إلى الآتى:
1- احرص على تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلًا.
2- شرب 8 أكواب ماء موزعة على مدار اليوم للمساعدة على الهضم.
3- عدم الإفراط فى تناول الشاى والقهوة والمنبهات.
4- ممارسة الرياضة قدر الإمكان لمدة 30 دقيقة يوميًا.
5- عند العزومات العائلية يجب إعداد طبق شخصى مناسب لك ولا تسرف فى كميات الطعام التى تأكلها.
6- التقليل من تناول الأغذية التى تحتوى على الدهون وخاصة الدهون المشبعة وكذلك تجنب المقليات.
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