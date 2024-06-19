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وزارة الصحة تكشف 6 نصائح هامة يجب اتباعها فى عزومات عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 19 يونيو 2024 02:00 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح غذائية هامة للمواطنين يجب اتباعها خلال عيد الأضحى المبارك وذلك عند العزومات.


وأشارت وزارة الصحة والسكان، فى نصائحها حول العادات الغذائية، إلى الآتى:

1- احرص على تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلًا.

2-  شرب 8 أكواب ماء موزعة على مدار اليوم للمساعدة على الهضم.

3-  عدم الإفراط فى تناول الشاى والقهوة والمنبهات.

4-  ممارسة قدر الإمكان لمدة 30 دقيقة يوميًا.

5-  عند العزومات العائلية يجب إعداد طبق شخصى مناسب لك ولا تسرف فى كميات الطعام التى تأكلها.

6- التقليل من تناول الأغذية التى تحتوى على الدهون وخاصة الدهون المشبعة وكذلك تجنب المقليات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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