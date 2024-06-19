شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تهمك.. محافظة الجيزة تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن شكاوى القمامة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة، عن كيفية التواصل مع المحافظة للإبلاغ عن تراكم مخلفات القمامة في الشوارع والطرق بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

تسهيلًا على المواطنين، خصصت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل الرقم الآتي: 37486984 لتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالنظافة.

وأكدت المحافظة، مواصلة حملاتها اليومية الموسعة لرفع المخلفات في إطار خطة عمل يومية لتحسين مستوى النظافة، فضلًا عن التعامل مع البلاغات الخاصة بمنظومة النظافة على الفور.

وأشارت المحافظة إلى مواصلة رصد حالة النظافة يوميًا وتوجيه حملات لرفع أي تراكمات أو مخالفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها، مؤكدة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري حيالها.