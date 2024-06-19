شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة بوزارة التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع انتظام امتحانات الثانوية العامة 2024، وقرب انطلاق موسم التنسيق للقبول بالجامعات، ينشر " الخليج 365" القائمة الكاملة بالجامعات الخاصة المعتمدة بوزارة التعليم العالى وذلك ليتعرف عليها الطلاب وتجنب الوقوع فريسة للكيانات التعليمية الوهمية التى تنشط فى الترويج على منصات التواصل الاجتماعى مع انطلاق موسم التنسيق، وتضم قائمة الجامعات الخاصة 32 جامعة وهى على النحو التالي:

الجامعات الخاصة والأهلية: (أ) الجامعات الخاصة: وتضم (32) جامعة خاصة وهى على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية فى مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة السويدى للتكنولوجيا.

32. جامعة رشيد.