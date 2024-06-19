شكرا لقرائتكم خبر عن 186 مليار جنيه للتوسع العمرانى بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

تبنت خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 24/25 توجّهًا طموحًا للتوسّع العُمرانى، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة.



ووفقا للبيانات الرسمية للخطة، تم تخصيص 50 مليار جنيه للقطاع العقارى، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.



وفى مجال التوسّع فى إتاحة السكن اللائق، من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعى، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل المصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالى حوالى 337 ألف وحدة سكنيّة.



وفى مجال تعزيز التنمية المكانية والـمحليّة، الخِطّة أولت عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعى الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية.