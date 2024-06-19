شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ من 20 جنيهًا وتصل لـ30 ألفا.. أسعار التصالح على الإشغالات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تكثف محافظة الجيزة، حملاتها اليومية بالأحياء والمراكز والمدن؛ لرفع إشغالات وتعديات المحال والمقاهى والأكشاك والباعة الجائلين على الطريق العام، والتى تتنوع ما بين استاندات وكراسى وطاولات ومراوح ومعدات صوت وثلاجات وغرز شاى وفتارين؛ لما تسببه مع إعاقة للحركة المرورية وتشويه للمظهر الحضارى للشوارع.

تحدد المحافظة قائمة غرامات وأسعار التصالح على الإشغالات باختلاف أنواعها، فلكل نوع من الإشغالات غرامة تقدر قيمتها حسب نوع المخالفة، إذ تبدأ القيم السعرية لحالات الإشغال من 20 جنيهًا للكرسى وتصل إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرسانى، يضاف لها مصروفات النقل، وذلك بتقدير مسافة النقل بأبعد نقطة من مخزن الإشغالات بنطاق كل جهة.

وفى السطور التالية، نوضح أسعار التصالح على أبرز أنواع إشغالات الطرق بالجيزة، علمًا بأن فى حال تأخر صاحب المخالفات عن استلامها من الحى أو المركز التابع له ودفع الرسوم والغرامات المقررة، يتم بيعها فى مزاد علني.

-استاند شيبسى 50 جنيهًا.

-إعلان خشب أو حديد 50 جنيهًا.

-أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه.

-أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه.

-بامب خرسانة 30000 جنيه.

-باور صوت 500 جنيه.

-تاندة 200 جنيه.

-ترابيزة بلاستيك 30 جنيه.

-ترابيزة حديد 40 جنيه.

-ترابيزة خشب 30 جنيه.

-ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيها.

-تروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه.

-تروسيكل 3 عجل بدون موتور 500 جنيه.

-ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه.

-ثلاجة مشروبات غازية 2 باب 700 جنيه.

-حفار 30000 جنيه.

-خلاطة كبيرة 13000 جنيه.

-خلاطة نحلة 8000 جنيه.

-رسيفر 200 جنيه.

-سماعة ساوند 500 جنيه.

-سيارة ¼ نقل 2000 جنيه.

-سيارة بامب 20000 جنيه.

-سيارة سوزوكى 2000 جنيه.

-سيارة شاسيه طويل 5000 جنيه.

-سيارة ملاكى 2000 جنيه.

-شاشة عرض 1000 جنيه.

-شمسية 100 جنيه.

-شواية 500 جنيه.

-طقطوقة حديد 30 جنيها.

-عربة فول 1000 جنيه.

-قدرة الفول 50 جنيها.

-عربة كارو 2 عجل 500 جنيه.

-عربة كارو 4 عجل 1000 جنيه.

-غرزة شاى 100 جنيه.

-فاترينة أو عربة حلويات 350 جنيها.

-كرسى بلاستيك 20 جنيها.

-لودر صغير 10000 جنيه.

-لودر كبير 15000 جنيه.

-كشك 600 جنيه.

-مروحة 200 جنيه.

-مدرج فاكهة 100 جنيه.

-مكتب خشب 250 جنيها.

-ماكينة تصوير 500 جنيه.

-موتوسيكل دليفرى 1000 جنيه.

-صندوق دليفرى 100 جنيه.

-ميزان حساس 200 جنيه.

-ميزان ساعة 100 جنيه.

-ميزان كهرباء 250 جنيها.

-ستاند ملابس 100 جنيه.

-جرار زراعى 3000 جنيه.

-عربة جيلاتى أو فيشار 128 جنيها.

ويمكن من خلال المراكز التكنولوجية المتواجدة بالأحياء والمراكز والمدن، وعددها 21 مركزًا، تقديم طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام من خلال مالك المحل أو المستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق)، مع إحضار المستندات التالية:

- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.