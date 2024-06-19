شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تمريض حلوان: انتهاء ماراثون امتحانات نهاية العام 23 يونيو والتصحيح أولا بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف كليات جامعة حلوان ، ماراثون امتحانات نهاية العام الجامعى 2023/2024 وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث تنتظم الاختبارات على مستوى عدد من كليات الجامعة والتي تعقد حضوريا بالكليات .



وقالت الدكتور صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، إن الكلية بدأت ماراثون امتحانات نهاية العام 21 مايو الماضى، وتنتظم الاختبارات حتى يوم 23 يونيه الجارى، موضحة أن الاختبارات تعقد حضوريا داخل الكليات وسيتم استكمال الامتحانات بعد نهاية إجازة العيد مباشرة.



وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن هناك انتظام كامل فى تصحيح نماذج الإجابة للطلاب أول بأول بمجرد الانتهاء من الاختبار ، موضحة أن التصحيح يسير على قدم وساق داخل الكنترولات خاصة وأن الكلية تطبق منظومة الاختبارات الإلكترونية وبالتالي يتم التصحيح فور الانتهاء من الاختبار.



وأشارت عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، إلى أن الكلية انهت امتحانات العملى للطلاب، وبمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح الإلكترونى لنماذج الإجابات سيتم رصد الدرجات للطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة وإتاحاتها إلكترونيا على منصة الكلية والجامعة وذلك قبل نهاية شهر يونيو الجارى وذلك لمنح الخريجين شهادات التخرج .



