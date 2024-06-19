شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما يفعله حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الثالث وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثالث عشر من ذى الحجة.

1- اليوم الثالث عشر من ذى الحجة

2- بعد المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ترمى الجمرات الثلاث بعد الزوال وتفعل كما فعلت فى اليومين السابقين

3- فإن عزمت الرجوع إلى بلدك فطف طواف الوداع، أما الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع، إلا إذا طَهُرَتا قبل السفر فوجب عليهما

4- قال الله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" وبذلك تمت مناسك الحج ولله الحمد والمنة

5- ويستحب للحاج أن يزور المسجد النبوى بالمدينة، لكنه ليس من مناسك الحج كما يظنه كثير من الناس.