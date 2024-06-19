شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز تقديم طلب إجازة وضع حتى لو الطفل توفى؟.. اعرفى التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

هل ينفع تقديم طلب إجازة وضع حتى لو الطفل توفى؟ من الأسئلة التى وصلت مكتب الشكاوى المرأة على خط الإستشارات 15115، حيث يتلقى الخط التابع لمكتب شكاوى المرأة بـ المجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأى القانونى، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التى تتطلب التدخل.

وجاءات إجابة خط الاستشارات : تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى فى حالة وفاة مولودها، وذلك طبقا لنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية لـ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تستحق الموظفه إجازه وضع المنصوص عليها فى المادة 52 من القانون وذلك حتى وإن توفى مولودها .

ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأى القانونى، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التى تتطلب التدخل، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التى وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

ويقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة فى خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصرى واللاتى قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.

ويعتير مكتب شكاوى المرأة بمثابة مساحة آمنة للمرأة المصرية موجود فرع له فى كل محافظات مصر للمساهمة فى حل المشكلات والعقبات القانونية والاجتماعية والنفسية التى تواجه المرأة المصرية وتساندها فى الحصول على كل حقوقها المختلفة من خلال مكاتبنا فى 27 محافظة، والرقم المختصر 15115 وعدد آخر من الوسائل كل سيدة تستطيع توصيل استفسارها ومشكلتها للرد عليها من قبل مجموعة مكونة من 70 من الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، لتقديم الاستشارة بطريقة احترافية. وإحالتها لعدد من الشركاء من قطاعات إنفاذ القانون أو شبكة المحامين المتطوعين (620 محاميا متطوعا) أو الشركاء مقدمى الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية أو الخدمات الاقتصادية).