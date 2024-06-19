شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى: وجود شريك صناعى متطلب تدشين أى برنامج بالجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد الصباغ أمين مجلس الجامعات التكنولوجية ومستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني، عن استعدادات أمانة المجلس للعام الدراسى الجديد وموسم التنسيق للقبول بالجامعات التكنولوجية 2024، موضحا أن هناك ترتيبات موسعة تتم داخل القطاع بشأن استيعاب الطلاب داخل 10 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها بالفعل فضلا عن جامعتين ننتظر قرار مجلس الوزراء ببدء التشغيل.



وقال الدكتور أحمد الصباغ فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن هناك عدد من الجامعات التكنولوجية الحكومية والخاصة تقدمت ببرامج نوعية جديدة تمهيدا لبدء الدراسة بها فى العام الدراسى الجديد، ومنها برامج متعلقة بقطاع التبريد والتكييف وأيضا دبلومات للدراسات المتقدمة فى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فضلا عن 4 برامج جديدة بجامعة خاصة، مؤكدا الالتزام الكامل باللوائح فى إعداد البرامج وإقرارها وذلك لضمان اندماج الخريجين فى سوق العمل بعد التخرج مباشرة.



وأكد الدكتور أحمد الصباغ، أن مجلس الجامعات التكنولوجية قرر وضع قاعدة أساسية وجوهرية عند تأسيس برامج جديدة داخل الجامعات التكنولوجية وهى ضرورة وجود شريك صناعى منذ اليوم الأول لإنطلاق الدراسة بالبرنامج، وذلك لضمان ربط الخريجين بمتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.