شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة نهارًا.. والعظمى فى القاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاطا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30.