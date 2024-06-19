شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وضوابط التقديم فى رياض الأطفال للمدارس الرسمية واللغات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطوات وإجراءات وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، الذي يستمر حتى يوم الأحد 30 يونيو الجاري، منبهة على عدد من النقاط الهامة قبل التسجيل، وهي:

-سيتم التقديم لمرحلة رياض الاطفال لـ المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بوابة التعليم الأساسي.

-سيتم التسجيل على الموقع خلال الفترة من 01-06-2024 وحتى 30-06-2024.

-التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول والتي ستعلن على الموقع.

-التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة وإذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي.

-يتم سداد مبلغ 100 جنيه غير قابلة للاسترداد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بأحد منافذ فورى عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب لطباعة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج على الموقع.

-أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.

-متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

-عند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهم للمدرسة المقبول بها وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجة للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات.

-يتم سدد المصروفات المدرسية خلال 15 يوم بعد الإخطار بقبول الطالب على الموقع بالمدرسة وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

-يمكن لولى الأمر التسجيل مرة واحدة فقط لمدرسة الرسمية المتميزة للغات (لا تخضع للمربع السكنى) أو المدارس الرسمية للغات (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة الجيزة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنًا.

-يتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.



ويمكن للراغبين في التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة، اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..

2- اختيار أيقونة "رياض الأطفال".

3- ملئ البيانات المطلوبة وتشمل:

-اسم الطفل كامل.

-الرقم القومي للطفل.

-تاريخ الميلاد.

-العنوان.

-رقم الموبايل.

-رقم الهاتف.

-تحديد النوع.

-تحدي القطاع.

-تحديد الإدارة.

-اختيار الرغبة الأولى.

-اختيار الرغبة الثانية.

-اختيار الرغبة الثالثة.

-اختيار الرغبة الرابعة.

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أن التسجيل يتم من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقمًا.

ونبهت على الالتزام بتقسيم القطاعات طبقًا للمربع السكنى والمعتمد من المحافظ، مشيرة إلى أن الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

وأوضحت أن الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات حتى 29 يوما 11 شهر 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.