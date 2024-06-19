شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: غدًا قراءة سورة الكهف فى 19 مسجدًا عقب صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف أنه فى إطار اهتمامها بالقرآن الكريم ومقارئه والعمل على حسن تلاوته ، تعقد غدًا الخميس 20 يونيو 2024 م تسع عشرة مقرأة لقراءة سورة الكهف عقب صلاة المغرب بالمساجد التالية: الجيزة : مسجد الاستقامة - بالجيزة

القليوبية : مسجد كرستال عصفور - بشبرا

الغربية : المسجد الأحمدي - بطنطا

المنوفية : مسجد سيدي محمد شبل الأسود - بالشهداء

كفر الشيخ : المسجد الإبراهيمي - بدسوق

الشرقية : مسجد الفتح - بالزقازيق

الإسماعيلية : المسجد الإسماعيلي - بالإسماعيلية

دمياط : مسجد الرحمة - برأس البر

البحيرة : مسجد المحطة - بدمنهور

مطروح : مسجد سيدي العوام - بمطروح

شمال سيناء : مسجد النصر - بالعريش

جنوب سيناء : مسجد المصطفى - بشرم الشيخ

الفيوم : مسجد ناصر الكبير - بالفيوم

المنيا : مسجد سيدي الفولي - المنيا

الوادي الجديد : مسجد المجمع الإسلامي - بالخارجة

سوهاج : مسجد سيدي العارف بالله - سوهاج

الأقصر : مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري - بالأقصر

البحر الأحمر : مسجد الميناء الكبير - بالغردقة

قنا : المسجد القنائي - بقنا كما ستعقد أمسية ابتهالية عقب صلاة العشاء بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.



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