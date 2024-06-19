شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: غدًا قراءة سورة الكهف فى 19 مسجدًا عقب صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف أنه فى إطار اهتمامها بالقرآن الكريم ومقارئه والعمل على حسن تلاوته ، تعقد غدًا الخميس 20 يونيو 2024 م تسع عشرة مقرأة لقراءة سورة الكهف عقب صلاة المغرب بالمساجد التالية:
الجيزة : مسجد الاستقامة - بالجيزة
القليوبية : مسجد كرستال عصفور - بشبرا
الغربية : المسجد الأحمدي - بطنطا
المنوفية : مسجد سيدي محمد شبل الأسود - بالشهداء
كفر الشيخ : المسجد الإبراهيمي - بدسوق
الشرقية : مسجد الفتح - بالزقازيق
الإسماعيلية : المسجد الإسماعيلي - بالإسماعيلية
دمياط : مسجد الرحمة - برأس البر
البحيرة : مسجد المحطة - بدمنهور
مطروح : مسجد سيدي العوام - بمطروح
شمال سيناء : مسجد النصر - بالعريش
جنوب سيناء : مسجد المصطفى - بشرم الشيخ
الفيوم : مسجد ناصر الكبير - بالفيوم
المنيا : مسجد سيدي الفولي - المنيا
الوادي الجديد : مسجد المجمع الإسلامي - بالخارجة
سوهاج : مسجد سيدي العارف بالله - سوهاج
الأقصر : مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري - بالأقصر
البحر الأحمر : مسجد الميناء الكبير - بالغردقة
قنا : المسجد القنائي - بقنا
كما ستعقد أمسية ابتهالية عقب صلاة العشاء بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.
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