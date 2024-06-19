رابع أيام عيد الأضحى.. سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت كافة المحاور والطرق الرئيسة في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية، اليوم الأربعاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط انتشار لكافة الخدمات المرورية وخدمات الإغاثة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت كافة الطرق والمحاور انتشار مكثف لرجال المرور بمتابعة حالة المرور على كافة الطرق والمحاور، من خلال متابعة لحظية عبر غرفة عمليات المرور في القاهرة والجيزة وأيضا الإدارة العامة للمرور.

كما انتشرت سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق وذلك للتدخل الفوري حال تعطل أي سيارة على الطريق ونجدة المواطنين في حال.

وأهابت الإدارة العامة للمرور كافة المواطنين المسافرين الالتزام بكافة القواعد المرورية والالتزام بالسرعات المقررة حرصا على حياتهم وممتلكاتهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.