فيديو وصور| الداخلية تواصل تأمين احتفالات المصريين في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن، بمواصلة مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف التواجد الأمني بالعديد من الشوارع والميادين لتأمين المواطنين، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.