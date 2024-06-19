النائب العام يشهد افتتاحية اجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، الأمسية الافتتاحية لاجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس؛ على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن.

وفي كلمة ألقاها رحب النائب العام نظيره بجمهورية روسيا الاتحادية، والنواب العموم للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية إذ تشارك في مؤتمر النواب العموم لدول البريكس للمرة الأولى فإنها تتطلع للاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لدى جميع الدول الأعضاء، وأن هذا الاجتماع هو فرصة سانحة لتوطيد العلاقات بين مختلف البلدان المشاركة فيه.

وأكد النائب العام على استعداد مصر الدائم لتوجيه كافة أوجه الدعم وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأعضاء.