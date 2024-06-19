شكرا لقرائتكم خبر عن "إيكونومي".. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يدعم رؤية مصر الاقتصادية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة من طلاب قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، موقعاً إخبارياً يحمل اسم «إيكونومي» يناقش أهم الأحداث والقضايا الاقتصادية التي تهم المجتمع المصري، وذلك في إطار مشروعات التخرج للعام الجامعي 2023 /2024، والتي تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف الموقع إلى تسليط الضوء على عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها الصناعات الوطنية وزيادة الانتاج والشراكات الاقتصادية التي انضمت إليها مصر خلال الفترة الأخيرة وتأثير ذلك على الاقتصاد؛ بالإضافة إلى رصد تحركات الأسواق والبورصة المصرية.

ويسعى الموقع إلى تقديم معلومات دقيقة وتحليلات متعمقة تساعد على فهم المشهد الاقتصادي المصري من خلال تصريحات المسؤولين والوزراء، فضلاً عن إبراز بعض النماذج المصرية الناجحة من ذوي الهمم، في حين يتناول المشروع ملفات مهمة مثل الاقتصاد الرقمي والاستثمارات الأجنبية والتسول الإلكتروني واحتكار السلع الاستهلاكية الأساسية والبريكس، حيث تخلص هذه التحقيقات إلى تفسير الظواهر الاقتصادية وتقديم رؤى واضحة للمواطنين حول كيفية تأثير هذه القضايا على حياتهم اليومية.

وأشادت لجنة مناقشة مشروعات التخرج بالموقع، وذلك باعتباره من أفضل المشروعات التي قُدِّمت هذا العام بالكلية، وقد تشكلت اللجنة من الدكتور عبد العظيم خضر، رئيس قسم الصحافة السابق، والدكتور محمد الورداني، أستاذ الصحافة المساعد، وعلي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحمود يس، مدير تحرير صحيفة الخليج 365.

ويتكون فريق العمل من عشرة طلاب وهم: عمر الشرنوبي رئيس التحرير، ومحمد فايز رئيس مجلس الإدارة، محمود رفاعي نائب رئيس التحرير، أحمد السعداوي وجمال الزنفلي مديرا التحرير، محمد شوقي مصمم الموقع، عبدالرحمن الحجاوي مسؤول تصميمات السوشيال ميديا، فريد شوقي مصور الموقع، عبد الخالق الشيمي وعبدالله رمضان سكرتارية التحرير.

ويضيف الدكتور محمد كامل، مدرس الصحافة وتكنولوجيا الاتصال والمشرف على المشروع، أن الطلاب أطلقوا الموقع بالكامل بجهودهم الذاتية، واستمر العمل على الموقع لمدة عام دراسي كامل تمرس خلالها الطلاب على فنون العمل الصحفي المختلفة من (أخبار وتقارير وتحقيقات ومقالات وحوارات وفيتشر وصحافة فيديو وإنفوجراف وفيديو جراف)، ساعدت كثيرا في تطوير مهاراتهم المهنية من أجل تأهيلهم لسوق العمل.



