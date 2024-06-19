شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشهد افتتاحية اجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة لـ"بريكس" والان مع تفاصيل الخبر

شهد النائب العام المستشارمحمد شوقي، الأمسية الافتتاحية لاجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس؛ وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن.

وفي كلمة ألقاها رحب المستشار محمد شوقي بالنائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية، والسادة النواب العموم للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية إذ تشارك في مؤتمر النواب العموم لدول البريكس للمرة الأولى فإنها تتطلع للاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لدى جميع الدول الأعضاء، وأن هذا الاجتماع هو فرصة سانحة لتوطيد العلاقات بين مختلف البلدان المشاركة فيه.

وفي الختام أكد علي استعداد مصر الدائم لتوجيه كافة أوجه الدعم وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأعضاء.