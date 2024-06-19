شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء المصرية يتسلم أعمال الدورة 67 للجنة في الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالأنشطة القمرية المستدامة واللجنة السابعة والستين المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بمشاركة مصر والإمارات في وقت سابق اليوم /الثلاثاء 18 يونيو 2024 في فيينا.

كما ترأس الدكتور شريف صدقي - رئيس وكالة الفضاء المصرية - الجلسة المسائية لأعمال المؤتمر الذي افتتحته أرتي هولا مايني، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بحضور شخصيات رفيعه المستوى من جميع أنحاء العالم، شملت رؤساء ممثلي مجتمع الفضاء والمنظمات غير الحكومية ورواد الفضاء ورؤساء وكالات الفضاء والخبراء العلميين والقانونيين.

ناقشت الجلسة "الأنشطة القمرية المستقبلية ..الاقتراحات والتصورات " حيث شدد صدقي على ضرورة الحوكمة و تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الدولية في مجال تكنولوجيا الفضاء والذي يحمل الكثير من أفاق التنمية المستدامة خاصة مع كم الاستثمارات الباهظة الموضوعة في استكشافات القمر .

وكانت الجلسة الافتتاحية قد توقعت حدوث زيادة سريعة في عدد البعثات القمرية في المستقبل.

وحرص المؤتمر على تحقيق هدفه في تعزيز مناقشة لجلب فوائد الفضاء للبشرية جمعاء و أيضا للنظر في الطرق الممكنة للتنسيق العالمي لضمان استغلال الأنشطة القمرية المستدامة لفائدة البشرية وتحديد السبل للتنسيق العالمي كشرط أساسي للأنشطة المستدامة في المستقبل. فمنذ بداية عصر الفضاء في الخمسينات كان هناك أكثر من 140 مهمة قمرية،متوقعاً زيادة كبيرة في هذا العدد خلال السنوات القادمة.

ويسلط المؤتمر الضوء على دور لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في التعامل مع قضايا مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.

وأشار البيان إلى مشاركة رؤساء وكالات الفضاء والخبراء العلميين والقانونيين وأصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص في مناقشة سبل التنسيق العالمي لضمان استخدام الأنشطة القمرية المستدامة في المستقبل لصالح البشرية.



