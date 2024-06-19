شكرا لقرائتكم خبر عن 152 سؤالًا لن يخرج عنها امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي عن أسئلة استرشادية لامتحان آخر العام في مادة الكيمياء، الذي يعقد السبت 7 يوليو المقبل؛ لتحصيل المادة والتدريب على شكل أسئلة الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” 152 سؤالًا (اختيار من متعدد) وإجاباتهم في مادة الكيمياء، لن يخرج عنها امتحان آخر العام لطلاب الثانوية العامة، إذ يشمل امتحان المادة 46 سؤالًا بإجمالي 60 درجة.

يأتى ذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب السبت 6 يوليو امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.



