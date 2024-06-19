عصابة نسائية.. سقوط سيدتين استولتا على 3.6 مليون جنيه بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على سيدتين بدمياط، لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 3.5 مليون جنيه من أخريات بزعم استيراد ملابس من الخارج.

تلقى مركز شرطة دمياط بلاغا من 7 سيدات بتضررهن، من (سيدتين- مقيمتان بدائرة المركز) لقيامهما بالتحصل منهن على مبالغ مالية بإجمالي (3.644 مليون جنيه)، نظير استيراد ملابس من الخارج على موقع إحدى الشركات وعدم قيامهما بتوريد تلك الملابس.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما تلك الواقعة، وقررت إحداهما بوجود بعض المعوقات الشحن على موقع الشركة وأنها سوف تقوم بتسليم الملابس لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.