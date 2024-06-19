وزارة الري تُعلن تفاصيل عمل منظومة الصرف الزراعى خلال فترة أجازة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع.

واستعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف ، والتنسيق الفوري بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة.

وأوضح التقرير أنه أثناء مرور المهندس رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا والمهندس مدير عام صرف الغربية تلاحظ ارتفاع منسوب المياه بمصرف ابشواي القديم بزمام هندسة صرف غرب المحلة بالغربية، حيث تم علي الفور الدفع بمعدات التشغيل الذاتى بإدارة صرف الغربية (لودر حفار - حفار دوسان ذراع طويل) لتطهير تغطية مصرف ابشواي القديم أمام قرية سجين بطول ٤٠٠ متر ، مما أدى لعودة المناسيب لوضعها الطبيعى.

وفور ورود بلاغ بارتفاع مناسيب المياه بمصرف سنباط بزمام هندسة صرف بحرى زفتى بإدارة صرف الغربية قبل موقع السحارة الواقعة أسفل ترعة عمر بك .. قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بالدفع بحفار الإدارة والتعامل مع الموقف وتخفيض منسوب المياه للمستويات الآمنة.

كما وردت شكوى من بعض الأهالي ثانى ايام عيد الاضحى المبارك من وجود عطل بالخط الرئيسى بالمجمع رقم ٥٢ ايمن مصرف السرو العمومى ، حيث تم على الفور التحرك بمعدات وأفراد الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية وعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم العطل فى حينه .

وفور ورود بلاغ بحدوث إنسداد بسحارتي مصرف عمومي ٨ بزمام هندسة طه الأمين بمحافظة البحيرة نتيجة للمخلفات التي ألقاها بعض الأهالى بالمصرف ، قامت أجهزة الإدارة العامة لصرف النصر على الفور بدفع المعدات والأفراد لتسليك كلا السحارتين لإمرار المياه بالمصرف بدون أى إزدحامات.

كما تم مرور السادة مسئولى الصرف على مراكز الطواريء التابعة للهيئة فى كل من الزقازيق و دمنهور والإسماعيلية والمنيا وقنا للوقوف على حالة المعدات والتأكد من جاهزيتها لأى حالات طوارئ محتملة ، ومتابعة تواجد واستعداد جميع أطقم النوباتجية خلال أجازة العيد.

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين السادة قيادات هيئة الصرف و رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم الصرف بالمحافظات المختلفة ومسئولى الميكانيكا لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.