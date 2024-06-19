ضبط عنصر إجرامي بحوزته 132 طربة حشيش بـ 1.2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي، بحوزته 132 طربة حشيش بـ 1.2 مليون جنيه بمحافظة مطروح.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت بقيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (132 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.2 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.