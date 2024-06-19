12 صورة ترصد تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة والساحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور الرئيسية، وكذا الطرق الساحلية، نظرًا لما تشهد فترة إجازة العيد من كثافة مرورية على الطرق مع اتجاه المواطنين للاحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية

كما تضمنت خطة التامين من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الاسترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الإرتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من التزام مرتادي الطرق بالقواعد المرورية، بالإضافة إلى انتشار الخدمات المرورية أمام القرى السياحية لبث الطمأنينة في نفوس مرتاديها.

ويتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفوري ‏وتسيير الحركة المرورية.

وتؤكد وزارة الداخلية على مرتادي هذه الطرق ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وخاصة السرعات المقررة مقدمةً التهنئة للمواطنين بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.