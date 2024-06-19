حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط سيدة وزوجها حاولا غسل 55 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الفيوم)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.