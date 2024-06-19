بعد وقوع انفجار في تشاد.. رئيس "المقاولون العرب" يكشف موقف العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة المقاولون العرب، صحة وسلامة جميع العاملين بفرع الشركة في دولة تشاد بعد إعلان وقوع انفجار بمدينة إنجامينا.

وقال المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم الاتصال بالمهندس محمد القيعي رئيس القطاع المشرف على فرع الشركة بتشاد والمهندس يسري عبدالرازق مدير فرع تشاد للاطمئنان على العاملين بالفرع والمقيمين بمدينة انجامينا على إثر ما تناولته المواقع الإخبارية بخصوص وقوع انفجار بالمدينة.

وأكد "العصار" ضرورة الحرص على سلامة العاملين فى المقام الأول كما نقل تهنئته للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس محمد القيعي على سلامة جميع العاملين بالشركة.

واندلع حريق هائل، في وقت متأخر (الثلاثاء)، في مستودع عسكري ضخم للذخيرة بالعاصمة التشادية نجامينا، ما تسبب بانطلاق مقذوفات من مختلف العيارات وانفجارها في السماء، وفق ما أعلنت السلطات وشهود.

وأفاد مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية أنه أمكن من على بعد أميال سماع أصوات الانفجارات من المستودع الواقع في منطقة غودجي القريبة من المطار، مضيفين أن المقذوفات المتفجرة التي كانت تنطلق على فترات منتظمة حوّلت لون السماء فوق المستودع إلى الأحمر والأسود.

وفور ورود أنباء عن الانفجار قام المهندس أحمد العصار بعمل خلية إدارة أزمة عاجلة برئاسته وعضوية المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد أنسى البشوتي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندسة هبة أبو العلا عضو مجلس الإدارة المشرف على مشروعات الطرق بتشاد وتم الاتصال بالعاملين بفرع تشاد وكذلك بالجهات الرسمية المعنية حيث اطمأن مجلس إدارة الشركة على سلامة العاملين، هذا وسيتم استئناف الأعمال بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.