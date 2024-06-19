مطهر معوي ومياه للحقن.. تحذيرات رسمية من هذه الأدوية بالأسواق (منشورات لسحبها)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من التحذيرات الجديدة للمطالبة بسحب تشغيلات من عقارات "غير مطابقة" للمواصفات، موجهة بوقف تداول تلك التشغيلات.

ففي منشورها رقم 37 لسنة 2024، وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "230075" لمستحضر "Betasept 7.5 % Surgical Scrub Solution"، وهو مطهر عام قاتل للجراثيم واسع النطاق؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 38 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلة رقم "5522150" من دواء "Lyse 6.5 mg/ml nasal drops"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم هذا الدواء لعلاج احتقان الأنف والتهاب الجيوب الأنفية باستخدام بخاخات الأنف التي تحتوي على رذاذ أنفي ملحي.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 39 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلة رقم "221786" من دواء "Canyon Oral gel"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم دواء كانيون جل لعلاج الفم من التهابات اللثة والفم وتخفيف آلام الأسنان، كما يعمل على تقليل تقرحات الفم لأنه يحتوي على مادة الليدوكايين، ولها تأثير مخدر قوي لتسكين الآلام.

وحذرت الهيئة في منشورها رقم 39 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلات رقم "231017" لمستحضر "Purified water" من إنتاج شركة "فارماباك"، والتشغيلتين رقم "3005 و3006" من المستحضر "Purified water USP 42" من إنتاج شركة الفتح؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم الماء المقطر، من خلال اضافته إلى الأدوية بغرض التخفيف أو الإذابة لتحضير محلول جاهز للحقن العضلي، أو الوريدي، أو الحقن تحت الجلد.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.