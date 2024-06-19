طفيفة.. إصابة 5 سيدات في انهيار عقار بوسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انهار عقار مكون من 3 طوابق أمام محطة محمد نجيب بمنطقة وسط البلد بحي عابدين بمحافظة القاهرة، ما أدى لإصابة 5 أشخاص بإصابات طفيفة.

قال مصدر أمني، إن التحريات الأولية كشفت إصابة 5 سيدات وهي عبارة عن كدمات، وأن الحالة الصحية لمصابي العقار مستقرة إلى حد كبير.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعناصرها إلى مكان البلاغ وانتقلت قوة أمنية لفرض طوق أمني وبدء التحقيقات، كما دفعت الإسعاف بسيارتها للتعامل في حالة وجود أي إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق وسقوط سقف مخزن زيت بالدور الأرضي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.