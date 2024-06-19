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قومي المرأة: العمل على إعداد دليل عن "تمكين المرأة المصرية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقررة لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة إنه جار حاليا إعداد دليل "تمكين المرأة المصرية " يتضمن أوضاعها ومراحل تمكينها .

وأشارت البغدادي - خلال رئاستها الاجتماع الدوري للجنة بحضور عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتجميع الرسائل العلمية الأكاديمية المتعلقة بالمرأة وأوضاعها ومراحل تمكينها وذلك من الجامعات المصرية المختلفة والمراكز القومية لادماجها في الدليل ، مع الاستعانة ببعض الباحثين للمساعدة في تجميع تلك الرسائل العلمية.

واستعرضت خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ، ومقترح تنظيم ندوة في إطار حملة ال16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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