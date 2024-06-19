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تنويه مهم من "التنظيم والإدارة" بشأن المتقدمين لشغل وظائف بالطب الشرعي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المتقدمين لشغل وظيفة "حرفي تشريح" والمعلن عنها لصالح مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، بأن الامتحانات المقررة لهم يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ستعقد إلكترونيًا، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأهاب الجهاز، بالمتقدمين، ضرورة الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان الموضح على بوابة الوظائف الحكومية، حيث لن يسمح بدخول الامتحان في غير الموعد المحدد.

جاء ذلك، بحسب منشور لجهاز التنظيم والإدارة، عبر صفحته على "فيس بوك" الأربعاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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