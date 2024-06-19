شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان هيئة الأرصاد عن حالة طقس غد الذى يشهد ارتفاعا تدريجى فى درجات الحرارة وتسجيل العظمى بالقاهرة 38 درجة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..الثانوية العامة.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش والتسريب

ينطلق السبت المقبل 22 يونيو مارثون امتحانات الثانوية بمادة اللغة العربية ،و بتلك المناسبة شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على منع الغش بجميع أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 حدد عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

ليموزين ومجموعة شاى وخنجر.. هدايا ثمينة من بوتين لرئيس كوريا الشمالية

ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تبادل الهدايا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أونج في بيونج يانج حيث وقع الطرفان اتفاقية دفاع مشترك.

دخول 25 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلامي محمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا حول تطورات وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

جيش الاحتلال: إصابة 12 جنديا فى معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن جيش الاحتلال، قبل قليل، عن إصابة 12 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأضاف أن 662 ضابطا وجنديا قتلوا و582 أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

مدينة الدواء المصرية: إنتاج 26 مليون عبوة خلال الفترة من 2021 و 2023

أعلنت مدينة الدواء المصرية إنتاج 26 مليون عبوة دواء خلال الفترة من (2021-2023).

خلاصة اللغة الفرنسية.. 31 سؤالا مهما لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة

يقدم ”الخليج 365” نموذجًا استرشاديًا لامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، يتضمن 31 سؤالًا هامًا، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي تستمر حتى 20 يوليو المقبل.

خبير بالطاقة: سعر الكيلو وات من "الشمس و الرياح" ثابت لمدة 25 عام

كشف الدكتور حافظ سلماوى الخبير فى مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك الأسبق، أن استراتجية مصر للطاقة 2030 التي تستهدف الوصول إلى 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة ستساهم في استقرار أسعار الكهرباء ، كاشفا أن التوسع في انتاج الطاقة من الشمس و الرياح يساهم في خفض سعر البيع للمستهلك في المستقبل.

أسعار الذهب في مصر اليوم 19 يونيو 2024.. عيار 21 يسجل 3130 جنيها

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى لعام 2024 ليسجل مستويات 3130 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بانخفاض حوالي 10 جنيهات.

استاد القاهرة يستضيف قمة الدورى المصرى بين الأهلى والزمالك 25 يونيو

يستضيف استاد القاهرة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل 25 يونيو من الشهر الجارى، قمة الدورى المصرى والتى تجمع الأهلى والزمالك ضمن مباريات الجولة الـ27 للدوري المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

المطرب الكولومبي فيد بطل حفل افتتاح كوبا أمريكا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا 2024 عن إحياء المطرب الكولومبي فيد لحفل افتتاح البطولة المقرر له الجمعة المقبل علي ملعب مرسيدس بينز في الولايات المتحدة ، حيث ستقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو الجاري الي 15 يوليو المقبل.

اتحاد الكرة الآسيوى يحدد 12 مليون دولار للفائز بدورى أبطال آسيا للنخبة

كشف الاتحاد الآسيوى لكرة القدم عن جائزة مالية لا تقل عن 12 مليون دولار للفائز بدورى أبطال آسيا للنخبة، وأكد الاتحاد أن الأندية المشاركة فى دورى أبطال آسيا للنخبة سوف تحظى بزيادة كبيرة فى المخصصات المالية، حيث تحصل الأندية المشاركة فى مرحلة دور المجموعات على 800 ألف دولار أمريكى، مع توفر مخصصات إضافية بناءً على ترتيبهم النهائى، ويحصل الفائز بلقب البطولة على 12 مليون دولار أمريكى على الأقل.

حياة كريمة غيرت ملامح قرية طليا بمركز أشمون فى المنوفية.. الانتهاء من مجمع الخدمات والغاز الطبيعى والاتصالات والوحدة الصحية بنسبة 100%.. والأهالى: المبادرة غيرت الواقع فى قريتنا وأصبح لدينا جميع الخدمات



نجحت مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى فى تغيير ملامح قرى الريف فى شتى المجالات وتنفيذ مشروعات كانت مستحيل تنفيذها ولكن جاءت تلك المبادرة لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة فى القرى وهى الغاز الطبيعى، الصرف الصحى، الاتصالات ، تطوير مراكز الشباب، الوحدات الصحية ، والكهرباء ، والمياة وكافة المشروعات بجميع قرى المركز ومن بين تلك القرى قرية طليا أحد أهم قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية ، وأكبرها من حيث المساحة والكثافة السكانية .

استمرار التوافد على شواطئ الإسكندرية فى رابع أيام عيد الأضحى.. زحام رغم رفع الرايات الصفراء ببعض المناطق.."السياحة والمصايف" تفعل الحجز الإلكترونى.. وتؤكد: منظومة إنقاذ متكاملة.. فيديو وصور



شهدت الإسكندرية إقبالا كبيرا فى اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت شواطئ المحافظة الملايين فى ثالث أيام العيد، مع توافد الزائرين، ورحلات اليوم الواحد لشواطئ الإسكندرية فى العيد .

معمل الحواسب فائقة السرعة الأكبر من نوعه بمصر وشمال إفريقيا بجامعة الفيوم.. تتحمل قاعدة بيانات مصر بأكملها.. ويمكن أن توفر سنوات من العمل والجهد البشرى بقطاعات عديدة مثل البورصة والصحة والتغييرات المناخية

معمل الحواسب فائقة السرعة الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط هو أحد الطفرات التكنولوجية الهامة التي شهدتها جامعة الفيوم في الفترة الأخيرة، وبالإستغلال الأمثل لإمكانيات المعمل المتوفرة حاليا والمقرر أن يصل لها نهاية العام الجاري سيكون المعمل طفرة تكنولوجية حقيقية على مستوى مصر .

انطلاق أولى رحلات الجسر الجوى لنقل الحجاج من الأراضى المقدسة.. مصر للطيران تعلن نقل 60 ألف حاج إلى أرض الوطن فى مرحلة العودة.. وفريق عمل متخصص بمطار القاهرة لخدمة الحجاج.. وآخر رحلة وصول 5 يوليو



أطلقت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، بعد انتهاء مناسك بتسيير 9 رحلات جوية بواقع 8 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن المنيا وقرعة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وزارة الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألفا و726 حاجا مصريا بمكة والمدينة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألف و726 حاجا مصريا، حتى مساء أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة لـ البعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإسكان: إنهاء 381 مشروعاً بكفر الشيخ والغربية ودمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنهى تنفيذ 381 مشروعاً بمراكز (مطوبس بمحافظة كفر الشيخ – زفتى بمحافظة الغربية – كفر سعد بمحافظة دمياط)، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما تردد بشأن موافقة مصر المشاركة فى قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة

أعلن مصدر رفيع المستوى قبل قليل، أنه لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية، بشأن موافقة مصر المشاركة فى قوة عربية تابعة للأمم المتحدة، وذلك للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

التخطيط: تنفيذ 306 ألف وحدة إسكان اجتماعى خلال خطة 2023/24

أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقير لها، أن خطة عام 23/2024 حرِصَت على التوسّع في الـمشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير، إلى أن المشروعات تتضمن استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لـمياه الشرب والصرف الصحي وتوفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسّع الأفقي والرأسي فى الزراعة واستغلال الـمياه الجوفيّة.

وزير المالية: 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.