شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة مسائل وقوانين الفيزياء.. خلاصة المادة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، فى المواد الدراسية الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ يؤدي الامتحانات قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات.

ويقدم ”الخليج 365” عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وفيما يلي مراجعة نهائية شاملة وملخصة لمنهج مادة الفيزياء، من إعداد أحمد كمال أستاذ الفيزياء، تتضمن شرحًا لأهم أجزاء المنهج وأسئلة استرشادية للامتحان، يستطيع من خلالها الطلاب التدريب على شكل أسئلة الامتحان وخطوات الحل النموذجية والاستعداد التام لامتحان آخر العام، إذ يتضمن امتحان آخر العام 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالًا فى 3 ساعات، ومخصص للمادة 60 درجة.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة وفقًا للمواصفة الفنية وجميعها إجبارية يجب على الطالب الإجابة عنها، وتتضمن الأسئلة جزء اختيار من متعدد وجزء بسيط مقالى.

ووجهت الوزارة عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.