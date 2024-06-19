شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لابد من معرفتها قبل زراعة البلكونة.. أبرزها اختيار مكان مشمس والان مع تفاصيل الخبر

تزايدت شهرة زراعة البلكونة في المنزل في السنوات الأخيرة حيث أصبح العديد من الأشخاص يهتمون بتنمية حديقة صغيرة في أماكنهم السكنية فتعد زراعة بلكونة المنزل نشاطاً ممتعاً ومجزياً حيث يمكن للأفراد الاستمتاع بالطبيعة والحصول على محصول طازج داخل المنزل.

ويمكن زراعة البلكونة للحصول على طعام صحى وآمن خاصة فيما يتعلق باحتياجات الطعام اليومية، وهناك مجموعة من الزراعات المستديمة الخضرة التي تصلح للزراعة في البلكونة منها الروزميرى والنعناع والزعتر والشبت والقدونس.



وفى التقرير التالى نتعرف على أساسيات النجاع في زراعة البلكونة:



1- اختيار المكان المناسب: اختيار مكان مشمس وجيد التهوية.



2- اختيار نوع النبات المناسب: اختيار نوع مناسب لظروف البلكونة.



3- الرى الصحيح: رى النبات بالكمية المناسبة من المياء.



4- التقليم والتعشيب: توفير العناصر الغذائية اللأزمة للنبات.



5- التسميد المتوازن: توفير العناصر الغذائية اللزمة.



مكافحة الآفات والأمراض : استخدام المبيدات الحشرية أو الفطرية لمكافحة الآفات والأمراض .



6- استخدام أوعية مناسبة لحجم النبات ونوعه.



7- استخدام تربة جيدة التصريف لتجنب تراكم الماء.



8- توفير الدعم للنباتات المتسلقة.



9- حماية النباتات من الصقيع في الشتاء.



10- استخدام الإضاءة الاصطناعية في الأماكن المغلقة.