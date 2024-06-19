شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن مشروع إدارة تلوث القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

كثفت وزارة البيئة عملها على مدار 4 سنوات مضت في تنفيذ مخطط مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذى تم إطلاقه عام 2020 وحتى عام 2026 من أجل العمل علي خفض تركيزات التلوث وتحسين نوعية الهواء.

خلال هذا التقرير نرصد ابرز المعلومات عن المشروع وما تم إنجازه ومكوناته ، حيث يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة من خلال ثلاث أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي

1. . تم تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من خلال الشراكة بين وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس الأعلى للجامعات، والهيئة العامة للنظافة والتجميل .

2. يشمل النطاق الجغرافي للمشروع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

3. يتم تمويل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من خلال الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقية المنحة من مرفق البيئة العالمية.

4. يتكون مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من ستة مكونات تشمل تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات وسائل النقل العام، تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه ، تحسين النفايات الإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية.

5. مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذى تم إطلاقه عام 2020 وحتى عام 2026 من أجل العمل علي خفض تركيزات التلوث وتحسين نوعية الهواء..

