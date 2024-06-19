شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة بعدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها إعلان الحكومة تخصيص 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..





خدمات صحية متطورة لحماية المصريين التأمين الصحى الشامل من أقوى المشروعات.. وبدء استخدام الذكاء الاصطناعى فى المستشفيات لرفع مستوى الخدمات

قمة نارية بين إسبانيا وإيطاليا.. إنجلترا تواجه الدنمارك.. وسلوفينيا مع صربيا بـ"يورو 2024"

120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة

"المالية": نعمل على تنفيذ سياسات تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى.. والدولة تتشارك مع المستثمرين الأعباء التضخمية

توفير 9 ملايين طن قمح سنويا لإنتاج 270 مليون رغيف يوميا

الجمهورية الجديدة.. مسيرة تنموية بامتياز خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.. دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون.. وإنهاء 381 ً مشروعا بـ3 محافظات ضمن "حياة كريمة"

بدء امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة السبت

الاحتلال الإسرائيلى يعترف بتدميره الجانب الفلسطينى من معبر رفح

خدمات صحية لحماية المصريين التأمين الصحى الشامل والقضاء على فيروس سى من أقوى المشروعات فى تاريخ مصر

بدء استخدام الذكاء الاصطناعى فى المستشفيات لرفع مستوى جودة الخدمات





"بالألوان هنكافح الإدمان".. أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل الحدائق العامة