شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر 5 ملايين فرصة عمل.. 8 معلومات لا تعرفها عن مشروع الدلتا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى ويحظى القطاع بدعم غير مسبوق من الحكومة لمساهمته بـ15% من الناتج المحلى الإجمالى ووضعت الدولة المصرية عدة محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى تتمثل فى التوسع الأفقى من خلال إضافة أراضٍ جديدة.

ويأتى على رأس مشروعات التوسع الأفقى مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان والذى يعد مشروعا تنمويا متكاملا وتعادل المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها بالمشروع نحو 30% من مساحة الدلتا القديمة.



ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية مثل ميناء الإسكندرية، السخنة، دمياط ومطارى سفنكس وبرج العرب ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب



كما يمثل امتدادًا عمرانيًا جديدًا لمحافظات الدلتا ويستهدف المشروع تدعيم ملف الأمن الغذائى وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة لثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى وإقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل في مشروع الدلتا الجديدة:

1- المشروع يُقام على مساحة 2.2 مليون فدان ويستهدف استصلاح مليون فدان وباقي المساحة ستدخل في مشروعات البنية التحتية المتكاملة.

. 2- يضيف 15٪ مساحة منزرعة جديدة لمصر في اطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

3- يتميز موقع المشروع بقربه من الموانئ وشبكة الطرق الجديدة مما يوفر سهولة نقل السلع والمنتجات الزراعية والعمالة أيضا من وإلى المشروع.

4- يضم المشروع مجمعات صناعية - زراعية كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية مما يرفع القيمة المضافة لمنتجات المشروع، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان.

5- منطقة الدلتا الجديدة تتميز تربتها بوجود عناصر غذائية متنوعة مثل البوتاسيوم الذي يضفي على المحاصيل الطعم الجيد والقيمة الغذائية العالية.

6- يوجد بمنطقة الدلتا الجديدة " خزان غرب الدلتا الجوفي" الذي يحتوي على مياة تتراوح ملوحتها بين 400:900 جزء في المليون وهي نسبة جيدة للغاية تناسب أغلب الزراعات الشجرية والخضراوات.



. يوفر المشروع 5 ملايين فرصة عمل جديدة 7-



8- المشروع بكامله يقوم على استخدام نظم الري الحديثة.

