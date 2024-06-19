شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سائق السيارة النقل المتسبب فى دهس مشجعتى الأهلى أمام استاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

قررت جهات التحقيق فى نيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، حبس المتهم " ف.ع.ح" 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه فى التسبب فى صدم مشجعتين من جماهير النادى الأهلى عقب المباراة التى جمعت الأهلى والاتحاد السكندرى مساء أمس الثلاثاء، مما ادى إلى وفاتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من مشجعى النادى الأهلى أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية ثان إلى محل البلاغ .



وتبين من الفحص دهس سيارة سيارة نقل جامبو قيادة " ف.ع.ح" لكل من نورهان ناصر عبد المقصود، 20 سنة، ونرجس صلاح حسن، 20 سنة، أثناء عبورهما الطريق عقب المباراة المشار إليها وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لإجراءات الإجراءات اللازمة.

كان قسم شرطة العامرية ثان، تمكن من القاء القبض على السائق وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات الأزمة فى الواقعة.



حادث دهش مشجعتين من جماهير الاهلي امام ستاد برج العرب



مصرع مشجعتين الاهلي أمام ستاد برج العرب



