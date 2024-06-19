حدث في 8 ساعات| تنويه مهم بشأن المتقدمين لشغل وظائف بالطب الشرعي.. وتسيير 12 رحلة جوية لعودة الحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنويه مهم بشأن المتقدمين لشغل وظائف بالطب الشرعي.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصر للطيران تسير 12 رحلة جوية في ثاني أيام جسرها الجوي لعودة الحجاج

تسير مصر للطيران الناقل الوطني غدًا الخميس، 12 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج، إلى أرض الوطن، بواقع 11 رحلة بخط سير جدة - القاهرة ، ورحلة واحدة بخط سير الطائف - القاهرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تنويه مهم من "التنظيم والإدارة" بشأن المتقدمين لشغل وظائف بالطب الشرعي

نوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المتقدمين لشغل وظيفة "حرفي تشريح" والمعلن عنها لصالح مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، بأن الامتحانات المقررة لهم يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ستعقد إلكترونيًا، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بعد قليل.. بيان عاجل من غرفة السياحة بشأن حج الزيارة 2024

كشف مصدر مُطلع، عن أن غرفة شركات السياحة ستصدر بيانًا عاجلًا بعد قليل لبيان ما حدث بشأن الحج 2024 وأصحاب تأشيرات الزيارة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بيان من زاهي حواس بشأن مزاعم "الأفروسنتريك" عن الحضارة المصرية

قال عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، إن الآراء التي أعلنت عنها مجموعة من الأفروسنتريك داخل المتحف المصري بالتحرير، ليست لها أي أساس من الصحة، وأنها مجرد تخاريف، وذلك لأن مملكة كوش السوداء حكمت مصر عام ٥٠٠ قبل الميلاد، أي نهاية الحضارة الفرعونية، وعندما حكمت مملكة كوش مصر لم تترك أي آثار علي الحضارة، بل الحضارة المصرية التي أثرت في هؤلاء الناس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بدء توزيع ٦٠ طن لحوم أضاحي الأوقاف من مجزر البساتين غدا

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من قيادات الوزارة غدًا الخميس 20 يونيو 2024م انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ذبح ٣٠٦٧ أضحية.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن ذبح الأضاحي

أعلنت محافظة الجيزة، عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 3067 أضحية للمواطنين والجمعيات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك للذبح داخل المجازر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رغم ارتفاع أسعار اللحوم.. 25% زيادة في أضاحي هذا العام

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر استقبلت حوالي 31 ألف أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك 2024 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، بزيادة حوالي 25% عن عيد الأضحى العام الماضي 2023، حيث بلغ إجمالي الأضاحي التي استقبلتها المجازر حوالى 24600 أضحية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بالصور.. استمرار توافد المواطنين على الحدائق العامة في رابع أيام العيد

شهدت الحدائق والمتنزهات والميادين العامة، بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، استمرار توافد المواطنين، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، للاحتفال والتنزه والاستمتاع بالألعاب المختلفة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مطهر معوي ومياه للحقن.. تحذيرات رسمية من هذه الأدوية بالأسواق (منشورات لسحبها)

أصدرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من التحذيرات الجديدة للمطالبة بسحب تشغيلات من عقارات "غير مطابقة" للمواصفات، موجهة بوقف تداول تلك التشغيلات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بعد وقوع انفجار في تشاد.. رئيس "المقاولون العرب" يكشف موقف العاملين

أعلنت شركة المقاولون العرب، صحة وسلامة جميع العاملين بفرع الشركة في دولة تشاد بعد إعلان وقوع انفجار بمدينة إنجامينا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محافظ القاهرة: إيقاف إجازة هذه الفئة طوال أيام عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام عيد الأضحى على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ونشر فرق ومعدات النظافة بالشوارع لرفع التراكمات أولًا بأول لتحسين منظومة النظافة والحفاظ على الشكل الحضاري للطرق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

فصل الصيف يبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الخميس يشهد البداية الفعلية لفصل الصيف بتعامد الشمس على مدار السرطان، والذي يستمر لـ 3 أشهر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تفاصيل المدة المحددة من البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التفاصيل الكاملة، للمدة الزمنية المحددة لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، حيث ألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء المكلف ببرنامجَ الحكومة بتقديم برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا