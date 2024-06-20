مبيعرفش يعوم.. تفاصيل مصرع شاب غرقًا في نيل الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مصرع شاب غرقا في مياه النيل بمنشأة القناطر.

طلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب لقى مصرعه غرقا في مياه النيل، لعدم إجادته السباحة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في مياه النيل في منشأة القناطر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الضحية، ونقلها إلى مستشفى، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.