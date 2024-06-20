شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للموظفة المنتدبة فى جهة أخرى أخذ إجازة وضع؟ مكتب شكاوى المرأة يرد والان مع تفاصيل الخبر

أنا موظفة منتدبة في جهة تانية هل ينفع أخذ إجازة وضع؟ كانت من بين الأسئلة التي وصلت مكتب الشكاوي علي خط الإستشارات 15115، وهو الخط التابع لـ مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل.

خط الاستشارات أجاب على هذا التساؤل: ينفع تاخدى إجازة الوضع فى حالة الانتداب، حيث تستحق الموظفة إجازة وضع حتى ولو كانت منتدبة، وذلك بجهة العمل المنتدبة إليها، حيث إنه لا فرق بين كون الموظفة بجهة عملها الأصلية أو منتدبة للعمل بجهة أخرى فبمجرد تحقق واقعه الوضع تستحق الموظفه إجازة بأجر كامل لمدة أربع شهور.

ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

يقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.