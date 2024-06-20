شكرا لقرائتكم خبر عن للباحثين عن وظائف بالخارج.. اعرف خطوات التسجيل بقاعدة بيانات وزارة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد وزارة العمل قاعدة بيانات رسمية ببيانات كافة الشباب الراغب في العمل خارج مصر، بهدف تلبية احتياجات الطلبيات المنتظر قدومها خلال الفترة المقبلة من عدة دول، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة، والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة البيانات.

وحول كيفية تسجيل البيانات لدى وزارة العمل، فيمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمى للوزارة https://www.manpower.gov.eg/.

2- على الرابط التالي للتسجيل بشكل مباشر https://egyres.manpower.gov.eg/.

3- اختيار "تسجيل راغبي العمل".

3- تسجيل البيانات: اختيار رغبة "العمل بالخارج".

5- التأكد من تسجيل رقم جواز السفر وتاريخ الانتهاء على أن يكون ساريا لمدة سنة على الأقل.

6- الاحتفاظ بكلمة السر.

وتعمل وزارة العمل على توفير فرص عمل للشباب بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالى التابعة لها بالخارج، فى بلدان "السعودية، الإمارات، لبنان، الأردن، قطر، الكويت، إيطاليا، العراق"، يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى، وتلقى طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التى ترغب فى عمالة مؤهلة، بشكل رسمى، موسمية أو دائمة.