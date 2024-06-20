شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لغلق مكبس المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية، إذ تتيح الشركة العديد من الخدمات للمواطنين، منها (تركيب عداد مياه فرعى لشقة - طلب فحص العداد وإصلاحه - توكيل عداد بدل فاقد أو تالف).

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية، ما يلي: (بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع - آخر فاتورة مصدرة للعميل - طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير - التليفون الأرضي والمحمول للعميل - الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد).

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة آليات تعامل المواطنين مع عداد المياه في حال تعرضه للتلف وتوقف قراءته، مشيرة إلى أن في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء، مع تقديم الأوراق والمستندات التالية لتركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل: (تقديم طلب من العميل أو المنتفع لمركز خدمة العملاء برغبته في فحص العداد - بطاقة الرقم القومي - صورة لآخر فاتورة استهلاك - التليفون الأرضي والمحمول للعميل - البريد الإلكتروني للعميل).

ويمكن للراغبين في التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء المنتشرة بنطاق محافظة الجيزة، والموقع الإلكتروني http://www.gcww.com.eg،

وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" https://www.facebook.com/GizaCWW/.