شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مهنى مجانى.. تعرف على خريطة توزيع 8 وحدات متنقلة للتأهيل لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل المحلى والخارجى، أولت وزارة العمل خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما بالغا لملف التدريب المهنى، بهدف تأهيل الشباب ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة داخل وخارج مصر.

وتمتلك وزارة العمل 83 مركزا للتدريب المهنى المجانى، من بينهم مراكز تدريب ثابتة وأخرى متنقلة على مستوى 27 محافظة، مقسمين إلى 38 مركزا تدريبيا مهنيا ثابتا، و37 وحدة تدريب مهنى متنقلة، و10 وحدات تدريب مهنى ثابتة، تستهدف الشباب في القرى الأكثر احتياجا في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"، تنفيذا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، وقد وزعت الوزارة الـ8 وحدات المتنقلة الأخيرة على محافظات:

1. الإسكندرية.

2. جنوب سيناء.

3. الإسماعيلية.

4. السويس.

5. الوادي الجديد.

6. سوهاج.

7. الجيزة.

8. الأقصر.

وتستهدف الوحدات الجديدة تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية ،وذلك خلال عام، لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الألي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة.

وتعمل وزارة العمل على إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي، يأتي إستكمالا ،وتأكيدا على دور وجهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتؤكد حرص القيادة السياسية على تنمية مهارات الشباب،وربط التدريب المهني، بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مؤكدا أن هذا التوجيه محل اهتمام وتقدير ،وسوف تبدأ " الوزارة" في خطة التنفيذ في أسرع وقت ممكن.