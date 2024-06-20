شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فلكى هام.. أطول كسوف كلى للشمس منذ 1991 يرى فى مصر أغسطس 2027 والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر كسوف الشمس الكلى المرتقب حدوثه فى 2 أغسطس 2027، هو الحدث الفلكى الأهم الذى يترقبه هواة الفلك وأساتذته والمواطنون من محبى الظواهر الفلكية، خاصة أن هذا الكسوف سوف يرى فى مصر.

ومن المنتظر أن يحدث كسوف كلي للشمس في 2 أغسطس 2027، عندما يزين كسوف الشمس الكلي سماء شمال أفريقيا ومصر، ويعتبر أطول كسوف كلي في القرن الحادي والعشرين.

وسيحدث ذلك بعد عام قمري من الكسوف الكلي للشمس في جرينلاند وأيسلندا وإسبانيا في 12 أغسطس 2026، وقبل 10 أيام فقط من هطول شهب البرشاويات السنوي.

ومن المنتظر أن يستمر الكسوف لمدة 6 دقائق و23 ثانية، يوم 2 أغسطس 2027 ليكون هو الأطول على الأرض منذ عام 1991 وحتى عام 2114، كما تعد السماء الصافية شبه المؤكدة عامل جذب آخر، مع احتمال قريب من الصفر لتشكل السحب في ليبيا ومصر.