شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: رسوب أى طالب يحاول الغش فى امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوب أى طالب يحاول الغش بـ امتحانات الثانوية العامة 2024، مشددة على أن حيازة التليفون المحمول وإن كان مغلقا يحرم الطالب من امتحان المادة التى يؤديها ويرسب فيها، أما إذا استخدمه فى تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش يرسب عامين على الأقل، مضيفة أنه من حقه استكمال امتحاناته بعد ضبطه فى واقعة غش.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.