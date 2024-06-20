انتقاما من زوجة أخيه| حكاية مقتل "مالك" على يد عمه.. والنيابة: إحالة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة أوراق عامل إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل نجل شقيقه، بسبب خلافات أسرية، في العياط.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أقدم على قتل الطفل "مالك.س" البالغ من العمر 3 سنوات، وألقى بجثته داخل جوال بإحدى الترع.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقدم على ارتكاب الجريمة، انتقاما من زوجة أخيه، لأنها تسببت في ترك زوجته للمنزل، فقرر الانتقام منها.

وأشارت إلى أنه في يوم الواقعة، استدرج الطفل لشراء الحلوى، وكتم نفسه، ولكي يتخلص من جريمته، وضع جثة الطفل في جوال وألقاها بإحدى الترع بالعياط، وعاد للمنزل، وظل يبحث معهم على الطفل.