شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب توفيق وضع محل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بـ محافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتوفيق وضع محل عام (رخصة مؤقتة)، إذ تهدف هذه المراكز إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بصورة لائقة ومبسطة وتقليل زمن أدائها.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة داخل نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وتتضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لتوفيق أوضاع محل بالجيزة، الآتي:

1- أصل الرخصة السابقة طبقًا لقانون 453.

2- شهادة من مكتب الاعتماد (إن وجدت) تفيد باستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة.

3- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

4- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبي بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/الموافقة الصادرة له من وزارة العمل.

5- نموذج طلب الخدمة المطبوع من المنظومة (ملئ النموذج) بتوقيع المواطن أو وكيله عليه.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بالجيزة، تقدم للمواطنين خدمات: (استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي - تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة - طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه - مطابقة شهادة صلاحية المبنى - استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم - تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل - طلب قيد اتحاد شاغلين – استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم - تجديد رخصة مصعد - استخراج رخصة تشغيل مصعد - التصالح على مخالفة).