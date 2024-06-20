شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: انطلاق مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة يومى 4 و 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإطلاق "مؤتمر المصريين في الخارج"، والذى يعد بمثابة المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون حول العالم لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين في الدولة دون حواجز أو وسيط، وذلك ضمن استراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة والتي شهدت تطورًا ضخمًا في آلياتها، من خلال عقد لقاءات دورية مع الجاليات المصرية فعلية وعبر "الفيديو كونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر المصريين بالخارج يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، وتعكف الوزارة استعدادا للمؤتمر على عقد اجتماعاتها التحضيرية مع قيادات الوزارة لمتابعة الترتيبات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج، فيما أعدت وزارة الهجرة استمارة خاصة للمصريين بالخارج للتسجيل للمشاركة في المؤتمر .

وأكدت وزارة الهجرة أن التسجيل مستمر حتى 1 يوليو عبر الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9k9Hyd120YvxASiINbCfASqzVol1Bb0oZJXZT8VYw3LLAA/viewform.

وتولى الوزارة اهتماما خاصا للإعداد لمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات وآمال المصريين في الخارج وانعكاسًا لاهتماماتهم، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج.